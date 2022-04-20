俄羅斯入侵烏克蘭，遭遇烏克蘭堅決抗敵決心，俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」甚至遭烏克蘭飛彈擊沉。針對俄烏之戰，前民進黨立委郭正亮預測，「莫斯科號」被打掉，以及烏克蘭的抗敵決心這麼強，都超乎美國意料，因此美軍會「升級」，如此一來，恐會造成很大的危機。

台大政治系教授楊永明今（20日）在《觀點—明亮看世界》節目中表示，俄羅斯根本不會去碰烏克蘭的敖德薩，最多轟炸一下、牽制一下。基本上，俄軍也不是要佔領基輔，而是要去轟炸、牽制軍隊，讓烏克蘭願意跟俄羅斯談，願意接受俄羅斯的條件，但美國華盛頓絕對不可能接受任何和談結果。

針對俄烏之戰，郭正亮分析認為，美軍會「升級」，這就會造成很大的危機。「莫斯科號」被打掉、烏克蘭的抗敵決心這麼強，這超乎美國意料，也讓美國看貶俄羅斯的「指管通訊」真弱。這會使美軍認為可以「升級」，因為烏克蘭老百姓真的能打，只要給他們武器，其次俄羅斯沒有預想中強，這會使得美國以各種形式介入的意願加強。

楊永明提醒美國兩件事情，俄羅斯還是擁有6300個核子彈頭，還是有三位一體的核作戰能力、核打擊能力以及戰術核武；郭正亮接著表示，這如同21世紀的「古巴危機」。

郭正亮指出，俄羅斯如果打完烏東，還步步進逼到基輔，要逼烏克蘭做出讓步，美國一定要幫烏克蘭，不然美國總統拜登年底要怎麼選舉。