美國「有線電視新聞網」（CNN）19日報導，俄羅斯多次威脅要攻擊將武器裝備運入烏克蘭的西方車隊，但至今卻似乎未見其實行；情報界人士推測，俄羅斯可能缺乏情監偵（ISR）、武器等資源，導致在無法確定究竟哪支車隊負責載運軍火下，俄軍不願意冒險深入烏克蘭西部發動攻擊。

在軍事入侵遭遇頑強抵抗之下，俄羅斯已多次要求西方國家停止軍援烏克蘭，否則載運武器裝備的車隊將被視為「目標」。不過美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）近期在記者會上指出，運輸車隊仍每天在烏克蘭境內活動，持續向該國提供武器等物資，俄羅斯則尚未對此採取行動；他強調美國會盡力以最快的速度繼續提供支援，並根據需求進行調整。

CNN指出，俄羅斯在攔截或摧毀西方對烏克蘭的軍援行動上陷入困境，頂多只能宣稱以巡弋飛彈或空襲等破壞固定式的「軍火倉庫」。情報界消息人士告訴CNN，有許多理由可以解釋俄羅斯的行為，包括烏克蘭於西部區域部署的大量防空系統，讓俄軍在當地的空中打擊和ISR能力十分有限；另外，也可能是俄軍面臨彈藥短缺，尤其是用於打擊移動目標的精確導引武器。

在缺乏情報下，俄羅斯很難分辨西方車隊究竟是載運民用物資或軍備，因為其載具上並無標記，且經常在夜間行動；而若無法確定目標，俄軍自然不願意在烏克蘭防空飛彈威脅下，將寶貴的精確導引武器「浪費」在這些卡車上。