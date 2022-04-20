為確保能源供應，應對當前全球不確定性因素以及經濟挑戰，此前積極推動環保綠能的大陸再次擁抱煤炭能源。陸國務院總理李克強20日主持國務院常務會議，會議中表示，將發揮煤炭主體能源作用，2022年將新增產能3億噸。

環保與綠能雖是大陸大方針，但當前狀況下國務院重新強調煤炭的地位。大陸央視新聞報導，國務院常務會議20日指出，要立足我國國情，應對外部挑戰，抓住重點，強化能源保供，要發揮煤炭主體能源作用。改良煤炭生產、項目建設等核准政策，落實地方穩產保供責任，充分釋放先進產能。通過核增產能、新投產等，今年新增產能3億噸。

該會議表示，將運用市場化法治化辦法，引導煤價運行在合理區間。同時，為了提升煤炭能源的使用效率，將推動煤電機組改造，全年改造規模超2.2億瓩。此外，要嚴監管、確保絕對安全前提下有序發展核電。對經全面評估審查、已納入國家規劃的三個核電新建機組項目予以核准。