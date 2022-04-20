疫情狂燒，全台超過600所校園停課，嚴重影響家長與孩子日常生活，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)20日傍晚也終於通過開放6至11歲孩童施打疫苗，但5歲以下仍沒疫苗可打，對此部長陳時中提出2點建議，但網友一看內容氣得破口大罵，砲轟「還要你教」、「可以閉嘴了」。

教育部晚間公布最新確診學生人數，單日新增428人，全台各校累計3685名學生染疫，其中2985人為本土案例；停課學校達到650所，包括大專院校46所、高中122所、國中81所、國小271所、幼兒園130所。

儘管6至11歲孩童可以接種半劑莫德納，但5歲以下孩子仍沒有疫苗打，加上日前2歲童死亡案例，也引發家長擔憂。對此陳時中提醒家長2點，表示「孩子自己要特別注意，不要接觸不特定人士過於頻繁」，以及「出入場合要注意相關社交距離」。

此話一出後，引發網友猛烈砲轟，不少人怒罵陳時中簡直說廢話：「這還要你教嗎」、「我覺得你閉嘴比較好」、「他到底在說什麼」、「家長是被他當白痴嗎」、「真的是屁話耶」。