華視20日上午新聞畫面中的跑馬快訊，誤播「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤訊息，引發爭議。調查局不敢大意，調查局資安站責成台北市調查處釐清華視人員是否涉及散布假訊息，聯繫華視了解製播跑馬快訊過程，華視當班的導播與劉姓字幕人員2人下午攜帶資料到北市處說明，據了解，2人證稱是誤植，調查局初步認定2人並無製造、散布假訊息故意，訊後請回。

華視新聞20日上午7時，跑馬燈秀出一連串的戰爭快訊，包括「新北市遭共軍導彈擊中」、「受戰爭影響各地爆發民生用品搶購潮」等，引起民眾恐慌，以為兩岸之間真的開戰。

華視經內部調查後，表示快訊內容是19日為新北消防局錄製的防災影片，因路徑設定錯誤，誤植影片內容，除向外界道歉與澄清，也強調將嚴懲失職人員。

但調查局因華視新聞快訊，引發民眾恐慌，並質疑華視散布假訊息，調查局資安工作站上午責成台北市調查處，聯繫華視了解製播跑馬快訊過程，釐清是否涉及假訊息，製造恐慌。華視當班導播及字幕人員下午攜帶資料前往台北市調查處說明。

據了解，2人證稱，快訊內容是19日為新北消防局錄製的防災影片，因路徑設定錯誤，誤植影片內容，調查局初步認定2人並無製造、散布假訊息故意，製作完筆錄後即讓2人離去。