淡大大陸研究所榮譽教授趙春山。（資料照片，季志翔攝）

對於外傳太平島機場跑道將延長一事，國防部長邱國正今（20）日表示，他不知道這件事。而亞太和平研究基金會顧問趙春山表示，太平島是台灣領土，若有美軍飛機起降，「就準備戰爭吧！」

根據港媒《中評社》報導，趙春山指出，太平島機場跑道若讓美國軍機起降，對台灣有什麼好處？沒有到看到好處，只看到壞處。如果真的這樣做，絕對會引起反彈。

趙春山認為，台灣不太可能這樣做，不認為台灣有這麼笨的計劃，太平島是南海問題，很複雜。不要說太平島，連離島都不可能這樣做，「台灣要這樣做，就準備戰爭吧！就是打仗」，如果讓美軍飛機起降太平島，一定會引起戰爭。

不過，軍事專家施孝瑋20日在《新聞大白話》指出，（跑道延長）是當初（太平島）蓋機場之後一直希望做的事情。而跑道延長並不是因為要讓戰機起降，也不是提供美軍飛機落地加油。而是目前C130飛太平島時，須要嚴格限重，並且擔心降落太平島煞車太急，輪胎會損壞，要緊急換胎，所以機工人員、工具、備胎都要帶上去。現在好不容易讓美方同意讓太平島跑道可以延長。