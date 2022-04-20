新北2歲童重症不治，外界質疑因中央規定導致延誤送醫，台北市長柯文哲今(20)日直接宣布，北市救護車不會再分病患有無確診，一律做好完整防備，把每個人都視為可能染疫，避免延誤就醫。消息一出，引起《PTT》網友狂讚，直呼「阿北務實」、「神童指揮官」。

確診數才剛開始上升 柯文哲示警：中央低估中重症百分比

新北市2歲男童重症死亡，家長因未接獲衛生單位通知不敢出門，延誤就醫，引起外界撻伐，中央流行疫情指揮中心19日深夜才公布「2歲童條款」，開放確診個案或同住的居家隔離者，只要生命危急都可透過防疫計程車、親友接送、步行或自駕前往醫院。

中和2歲男童染疫死亡事件簿。(陳蔚慈製表)

柯文哲今天在疫情記者會中表示，以前在醫院時，醫護受到的訓練就是要把病人當作有很多奇奇怪怪的病，做好完整防備，而且現在社區有太多潛藏感染源，所以未來北市救護車不會再分病患有沒有確診，將把每個人都視為可能染疫，避免延後就醫。

消息一出引起PTT網友狂讚，紛紛回應「阿北務實」、「CDC又要抄了」、「隔離期間效率還比CDC快」、「看得出來連官都很賭爛防疫規定」、「坐等中央來抄」、「確實是對病患最合理的作法」、「阿中啊，答案給你抄了」、「八卦神童阿北德指揮官讚」、「主要是這指示很明確又很好懂」、「不然柯現在辭市長去當指揮官好了啦」。