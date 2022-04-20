韓國女團TWICE出道第7年，人氣依舊居高不下，在世界各地都享有高知名度，9名成員各有特色，也都分別擁有大票粉絲擁戴；團體內的饒舌擔當多賢一直以可愛清純形象聞名，最近輪到23歲的她推出寫真書，搶先曝光的花絮照中，出現她大解放在浴缸裡濕身模樣，罕見展現性感一面。

多賢在TWICE中不只會饒舌也會唱歌，更是隊內可愛擔當之一，她天生白皙的肌膚也讓她有「豆腐」封號，且綁辮子的模樣被認為和傳奇動畫《冰雪奇緣》女主角艾莎相似度超高，也有「人間艾莎」的小暱稱；TWICE從2020年起開始推出成員們的個人系列寫真，近期輪到23歲的多賢，官方IG也公開多張花絮照，已造成熱烈討論。

多賢在即將推出的寫真書中，罕見展現性感面貌。(圖/ 摘自TWICE官方IG)

TWICE成員子瑜、Mina、Sana和志效等成員都已發行過寫真書，這次主角輪到多賢，即將在26日發行；昨（19日）則先公開多張拍攝花絮照，其中一張多賢半浸泡在滿是鮮豔花朵的浴缸內，身上穿了一襲黑色網狀透膚洋裝，嘴裡輕咬著一朵花眼神誘惑地望向鏡頭，罕見展現性感成熟的一面，相當撩人。

多賢的寫真花絮照讓粉絲大吃一驚，紛紛熱情表達支持，「多賢越來越漂亮，小女孩變小大人的感覺」、「這太性感了吧」、「期待寫真書發行」、「買，一定買爆」、「這個表情太犯規了」。