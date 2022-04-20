不過一名女網友卻遇上反應遲鈍、不懂女生心思的「大直男」男友，苦惱怎樣才能讓他開口求婚（截自PTT）

不少女生嚮往被浪漫求婚、然後感動說出「我願意」的場景。不過一名女子卻哀怨表示，男友是個「大直男」，十分遲鈍不懂女生心思，只說了句「我媽問什麼時候要結婚」，雙方就開始籌備婚事了，無助的她只能上網求助：「怎麼讓大直男男友開口求婚」。不少網友提供中肯建議，但也有人搞笑回：「分手，改交內湖男」。

一名女子在PTT發文表示，目前婚事進度是雙方父母在喬提親日期了，可是會決定結婚的契機就是：1.男友一句：我媽問什麼時候要結婚；2.他媽媽問：什麼時候方便跟妳爸爸媽媽討論婚期；3.我家兩老鐵心要在年底前把我推出去。

原PO哀怨說：「雖然也到了該出清的年紀（自認啦），可是每個女孩（女人？）總會有憧憬的驚喜求婚嘛，偏偏男友是個臭直男，完全沒有這方面的意識，總不能我去跟他說我要求婚！！！！？？？？」。

原PO表示暗示、旁敲側擊都用過，甚至還說妹妹給了一張買對戒的折價券，結果O型水瓶座男友就問了一句：「哦，那你有要買嗎？」，就沒有然後了，讓她快被氣死。已經彈盡援絕的她只能上網求助。

鄉民們紛紛建議：「女生不能和男生求婚？古代人嗎？」、「直接講啊，不然你要幫他報通靈課嗎？」、「你就知道他不會想到那些事，不直接講就不會有」、「對自己的男人就是直接講，小劇場沒用」、「我女，覺得女生把傳統騎士角色搶過來，捧束玫瑰下跪求婚超帥哈哈哈！很多年之後可以拿出來講」。

還有網友搞笑說：「分手，改交內湖男」、「讓內湖那個先求婚就好」、「改交天母男吧」、「叫他搬離大直」。