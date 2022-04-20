美國海軍林肯號航艦打擊群( Abraham Lincoln carrier battle group)在星期一與日本海上自衛隊(JMSDF)在菲律賓海和東海進行聯合演訓。美國海軍稱，此舉是維護印太地區的穩定。

防衛新聞(Defense News)報導，林肯號打擊群的成員有莫比爾灣飛彈巡洋艦(Cg-53,USS Mobile Bay)、以及格里德號(DDG-101 ,USS Gridley)、桑普森號(DDG-102,USS Sampson )、史普魯恩斯號(DDG-111,USS Spruance)和費茲傑羅號 (DDG-62,USS Fitzgerald)。其中費茲傑羅號在2017年6月17日與日本貨輪發生嚴重擦撞，造成7死3傷，該艦花了5億元修復，在2020年回復現役，如今再次參與聯合軍事演習。

至於參與演訓的日本海上自衛隊軍艦則是「電號」(DD-105, JS Inazuma)和金剛號(DDG 173,JS Kongō )，雙方進行合作，完成空戰訓練和其他演習。

上星期，林肯號打擊群在朝鮮半島附近海域演訓，被認為是對北韓的威懾，北韓在今年已多次試射飛彈，最近的一次在4月16日。

第7 艦隊發言人海莉•西姆斯（Hayley Sims）說：「像這類的雙邊行動，是美國與該地區盟友的安全保證，美國致力於維護一個自由和開放的印太地區，通過聯合演訓，展示我們雙邊夥伴關係的實力，提高威懾的可信度。」