生出兔唇寶寶，婆婆反應超寒心！1名女網友說懷孕期間住在婆婆的分租套房內，某天婆婆竟拿著鐵鎚疑似修繕房屋，後來她的孩子出生後罹患唇齶裂，婆婆第一時間竟質問「吃了什麼、用了什麼」、「妳家有沒有遺傳」，婆婆甚至說她已與婆家沒有關係，讓她氣炸回嗆她的孩子也與婆家沒關係。

該女網友在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，她懷孕時住在婆婆的分租套房，每天下班都要到婆婆佳煮飯，某天婆婆在套房內「拿鐵鎚敲打」，疑似是修繕屋子，不料日後她生出患有唇齶裂（兔唇）的孩子，而婆婆在她生產完隔天質問她「吃了什麼用了什麼？有沒有亂剪？」

女子的孩子出生後罹患唇齶裂，婆婆竟第一時間竟質問她「吃了什麼、用了什麼」、「妳家有沒有遺傳」，婆婆甚至說她已與婆家沒有關係。（翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

女子的孩子出生後罹患唇齶裂，婆婆竟第一時間竟質問她「吃了什麼、用了什麼」、「妳家有沒有遺傳」，婆婆甚至說她已與婆家沒有關係。（翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

該女網友說，自從孩子出生後，婆婆每天問她「妳家有沒有遺傳？有沒有做基因檢測？」還稱是因為她沒有剖腹導致，她將此事公開在網路上，婆婆還嗆說她與婆家已沒有關係，要她去看醫師檢查身體，她則回嗆自己所生的孩子也與婆家沒關係，強調自己沒病，會好好照顧孩子長大。

其他網友紛紛留言「這種沒有水準的婆婆就避而遠之，是我連小孩都不給看」、「你就是太好心一直理她，她才這麼肆無忌憚」、「太好了，跟他們一點關係都沒，以後不用往來」、「妳把孩子跟自己照顧好就好，不要理巫婆說什麼」、「」、「這種婆婆以後直接當空氣吧」、「是她有病，請她去看醫生」。

也有網友認為該婆婆當時在屋內用鐵鎚敲打，根據風水學，懷孕期間若貿然裝修房子和拆遷房屋，很容易觸動胎神，導致流產，甚至影響胎兒健康發育，而雖然唇齶裂有遺傳因素，但大多數網友仍十分不諒解婆婆質問態度。