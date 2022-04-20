中央流行疫情指揮中心今（20日）說明最新防疫政策，其中包括居家隔離者的生活必需品及藥物，都須由外送員或藥師送到家門口，大樓管委會若阻擋還會因此而受罰。一名外送員將相關新聞轉貼到臉書社團，立刻掀起熱議，「這對外送員好像不是好事」、「最後是不是每個住戶都說我在居家隔離」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天明確指出，未來居家隔離者的相關生活必需品及藥物，一律都由外送員或藥師親送到家門口，接下來也將與法務部門研議相關措施及裁處規定，避免大樓管委會因社區規定，禁止外送員或藥師進入社區的情況發生。

一名外送員將相關新聞轉貼至臉書社團「外送員的奇聞怪事」，立刻引來同行留言痛批，「這對外送員好像不是好事」、「應該請社區的管理員送吧，否則外送員在社區趴趴走，再送去其他的地方，病毒擴散會更快吧」、「可憐的外送員，送一單40塊還要承受這種風險」、「奧客以後不怕沒人幫送上樓」、「最後是不是每個住戶都說我在居家隔離」。

不過也有網友表示，「送上樓沒問題，但是僅接受刷卡單，避免接觸」、「若擋送外送員幫客人送餐上樓就開罰，這也是不錯的建議」。另有人感嘆，「隨著疫情越來越嚴重，外送員遲早要面對訂餐者是輕症患者的風險」，提醒大家依照目前規定外送時，也要做好個人防疫。