2009年底犯下全台治安史上最高現金7736萬元強盜案的最後一名逃犯黃江正，在藏匿12年後，去年9月被台南市警四分局會同刑事局南打中心逮獲。案經台南地方法院審結後，20日依結夥攜帶凶器強盜等4罪合併判刑21年，併科罰金25萬元，全案還可上訴。

合議庭認為，黃江正犯非法寄藏非制式手槍罪處刑6年，併科罰金12萬元；結夥攜帶凶器強盜罪處刑14年；共同犯剝奪他人行動自由罪處刑1年6月；非法寄藏非制式手槍罪處刑5年6月，併科罰金15萬元，合併應執行21年，罰金25萬元。

2009年9月間，女子蔡婕涵得知從事黃金地下買賣的哥哥常有大筆資金進出，竟「內神通外鬼」將訊息透露給方東隆、黃江正、蘇建銘、蔣春益、王志成等5人，共謀打劫哥哥的財物。黃嫌等人先在蔡男座車偷裝GPS監控，同年11月23日發現對方出現在銀行附近並提領大筆現金後，決定動手搶劫。

蔡男開車返回台南市西門路寶信鐘錶行附近，尾隨在後的黃江正等3人立即下車，並分持電擊棒、手槍與烏茲衝鋒槍，開槍打傷協助蔡男搬運現金的鐘錶行林女腿部，搶走裝滿現金的行李箱及帆布袋逃離現場。

蔡婕涵、方東隆、蘇建銘、蔣春益、王志成等5人案發後陸續落網，並在2011年分別判刑11年至14年確定，僅黃江正逍遙法外。

去年台南市警四分局清查轄區大樓出租屋時，發現黃江正疑似在轄內出入，經調閱監控系統比對身分無誤，即會同南打中心組成專案小組全力追查。專案小組於去年9月15日下午持拘票在安平區慶平路埋伏時，發現黃江正騎機車返回住處，立即上前將他逮獲。