C-130J，是C-130運輸機家族中，運量最大的。(圖/美國空軍)

美國海軍在2020年決定，將C-130J超級力士型運輸機(Super Hercules)做為新一代核威懾武器空中指揮機，以取代原有波音707改裝而成的E-6B「水星式」(Mercury)通訊中繼機。核威懾武器空中指揮機負責執行傳遞核武打擊的命令，因此又有「人類命運最終發言權」的「末日飛機」之稱。

根據港媒「中評網」引述德國《世界報》網站最新介紹，如果美國本土遭受核打擊，美軍「末日飛機」會向陸基洲際彈道飛彈發射井或是戰略核潛艦傳達美國總統的反擊命令。

EC-130J的核心部件實際隱藏在機身內部，亦即先進的航空電子設備，以及可在飛行途中展開的超低頻（VLF）通信天線。透過通信天線可向全球海洋中航行的美國海軍戰略核潛艦進行無線電傳送，並接收發射核彈的命令。

據指出，要把電波傳送到水下是一件不容易的事，只有波長極長的超低頻（VLF）才能穿透水體，為發送這種超低頻波，訊號天線也會的很長。

以舊款的E-6B來說，機上的VLF天線超過8公里，拖在飛機後面，飛機繞著小圓圈飛行，使天線向下旋轉以獲得最佳傳送效能。