中南美洲產品推廣計畫，預期雙邊貿易3年成長50％。(外交部提供)

外交部今(20)日與台北市進出口公會（IEAT）共同舉辦「中南美洲貿易商機研討會」，未來台灣與中南美友邦將互為對方開拓區域市場的跳板，共創雙贏經濟成長。IEAT主委宗緒順表示，預期透過「中南美洲產品進口推廣計畫」的推動，台灣與四個邦交國雙邊貿易總額將於未來3年成長50％。

此次「中南美洲貿易商機研討會」，計有超過150位我國業者報名出席，期盼能瞭解台灣與貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭簽署「自由貿易協定」（FTA）及「經濟合作協定」（ECA）帶來的貿易機會。

活動首先由中華經濟研究院發布商機地圖，分析我國與四個邦交國具有進出口潛力的重點降免關稅產品，並邀請四國駐台大使及代表與廠商交流座談，分享運用經濟協定擴大雙向貿易的具體作法。

外交部常務次長俞大㵢在活動中表示，中南美洲友邦優質農水產深獲台灣消費者喜愛，近年在台灣的市佔率獲得很好的成績，例如宏都拉斯是台灣第一大白蝦來源國、瓜地馬拉蔗糖運銷台灣總量排名全球第二，巴拉圭也成為台灣第二大牛肉來源國。

他說，未來台灣與中南美友邦可互為對方開拓區域市場的跳板，結合友邦原物料及台灣食品加工技術，拓銷全球，共創雙贏經濟成長。

宗緒順也在會中宣布，本日研討會是「中南美洲產品進口推廣計畫」的首場活動，未來將陸續辦理一系列視訊進口媒合洽談及食材料理推廣會。

他預期透過這項計畫的推動，台灣與四個邦交國雙邊貿易總額將於未來3年成長50％、巴拉圭牛肉採購量今年可望較上年成長20％，達到3.6萬公噸、海鮮採購量也將於未來3年內回升30％，達1億美元，恢復至疫情前採購水準。

台灣自2003年起陸續推動與瓜地馬拉、宏都拉斯及巴拉圭簽署FTA及ECA，我與貝里斯簽署的ECA也於今（111）年元月15日生效，台貝兩國同意降低超過230項產品關稅。另外，台灣今年也額外擴增宏都拉斯及巴拉圭35個降稅品項。