來自越南的性感DJ「Ngân 98」，臉蛋不只標緻，還有像真人版娜美的火辣身材，吸引26.5萬粉絲追蹤。最近，她上傳兩張照片秀曲線，未料疑似走光，讓網友看得血脈賁張。

Ngân 98昨（19日）在IG曬兩張個人照，畫面中，她綁著沖天炮般的高丸子頭，露出精緻的小臉，身穿黑色中空短版上衣，使邪惡雙C圓弧差點掉出，更害羞的是，她還疑似露點，而下身的牛仔熱褲也露出玉腿和水蛇腰，整體畫面簡直遊走18禁的邊緣。

許多網友看到這組照片，紛紛激動地留言：「如此粉紅色」、「非常性感和火辣的樣子像天使」、「身材太好了」等，短短一天就累計1633個讚。

Ngân 98走性感路線而爆紅後，伴隨來的爭議可不少，她前年7月於河內一家酒吧進行表演活動時，過於清涼的穿著被相關部門盯上，痛批她的穿著令人反感，連酒吧負責人和表演者都得被究責；不過Ngan 98喊冤，表示活動中很多人跟她一樣穿比基尼，而且世界各地的DJ也都會穿著比基尼參加泳池派對，不懂為何只有她遭到不平等的對待，更表示女性穿比基尼不該受到譴責，在當時引發熱議。