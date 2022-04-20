台灣男網好手曾俊欣本周在捷克布拉格ATP挑戰賽單、雙打都報名，19日單打旗開得勝，台北時間20日晚間雙打上陣，他與哈薩克波普科（Dmitry Popko）合作，可惜首戰1比6、4比6不敵法國組合拉馬欣（Tristan Lamasine）／普伊（Lucas Pouille），無緣8強。

曾俊欣4月10日才在西班牙莫夕亞挑戰賽男單拿下生涯挑戰賽單打第3冠，本周前進捷克首都布拉格，單打先直落二過關，隔天再迎接雙打賽事，首盤台哈聯軍第一個發球局被破，陷入局數落後，接下來又兩度發球局不保，只能先讓出第一盤。

第二盤曾俊欣和搭擋前兩個發球局不保，以0比3落後開局，隨後雖兩度回破對手發球局，加上兩度保發，一口氣追回4局並取得局數4比3超前，可惜未能延續氣勢，接下來連丟3局，歷時1小時08分直落二落敗。

曾俊欣預計台北時間21日出賽男單16強賽，對手是世界排名第313的奧地利選手米德勒（Lucas Miedler），將是兩人生涯首度在ATP賽事交手。