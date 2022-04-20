以〈瀟灑走一回〉紅遍兩岸三地的女歌手葉蒨文，昔日只要推出新作品都會造成轟動，更是無庸置疑的華語歌壇天后之一，已經60歲的她先前滿頭白髮模樣嚇壞粉絲，但她從容地說享受自己優雅地變老，令粉絲看了感動又欣慰；近日葉蒨文和先生林子祥驚喜出演音樂實境秀，照樣白髮登台，更不介意臉上有皺紋，獻唱經典名曲再度勾起許多人的回憶。

大陸音樂實境秀節目《聲生不息》從籌備到準備開播就已掀起熱議，尤其邀請的嘉賓名單中，居然有過著半退休人生的一代歌后葉蒨文和同樣是藝人的先生林子祥，兩人有機會再度於幕前同框，令許多粉絲都相當期待又興奮。

近日葉蒨文和先生林子祥驚喜出演音樂實境秀，照樣白髮登台，更不介意臉上有皺紋，獻唱經典名曲再度勾起許多人的回憶。(圖/ 摘自葉蒨文IG)

節目片段也在社群平台上瘋傳，據悉，葉蒨文第一次演唱的曲目，就是她過去熱門歌曲之一〈祝福〉，流出的畫面中葉蒨文滿頭白髮，臉上化了妝依舊能看到歲月的痕跡，但已經60歲的她還是自信地在舞台上露出燦爛微笑，看起來氣勢十足。

早在葉蒨文滿60歲生日時，就曾透露接下來的日子裡，「我將享受優雅地變老，有意識地努力在每天做到自己的最好，也成為最好的自己，珍惜和照顧匆匆而過的每日，好似它們是稀有又美麗的珠寶；而其實，生命和地球也的確如此」。