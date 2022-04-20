由網紅阿翰所飾演的九天玄女「唯一指定姐妹」，他將自己扮演成算命阿姨「廖麗芳」，以詼諧幽默的洗腦台詞成功爆紅，在過去一週成為各大平台最火的人物，話題引起網路瘋傳，影響之無遠弗屆，就連以氣質女伶著稱的女神演員陳意涵及邵雨薇，也特地發狀態跟風九天玄女梗。

網紅阿翰在日前發布最新影片，反串扮演算命阿姨「廖麗芳」，號稱自己是「九天玄女唯一指定姐妹」，請客人將玉米以及鹽灑進平底鍋當中，接著不斷喊著「800英尺！500英尺！降落！降落！100英尺！降落」，接著隨著爆米花開始炸出，阿翰一臉彷彿顯靈般透露：「九天玄女已經在附近了，法力無邊，天機不可洩漏之玄妙幻法，有沒有看過這樣的算命？全台灣就只有我！讚嘆九天玄女，感謝九天玄女之『天女散花』」。

女星陳意涵也搭上時事跟風梗，特地拍影片「上山尋找九天玄女」，她一開場先是坐在山上的圓木階梯前，對著鏡頭嚴肅地指出：「我現在是要去找九天玄女的路上！希望祂可以收我為徒」；並看著手錶上的計步器表示，自己目前已經上升到700公尺，並模仿著本尊阿翰的動作，將手指對著天空轉圈，嘴裡大喊：「上升、上升！」隨後立即入山步上求師之路。

過了不久，陳意涵一路走到了800公尺附近，看到她的朋友馬上搞笑問：「難道你就是九天玄女？讓我在800公尺的地方遇到了你，請收我為徒！」讓前方的朋友露出哭笑不得的表情；而就在陳意涵繼續往前時，不慎超越了800公尺，讓她趕緊退回800公尺處，更對著層層山巒大喊：「請收我為徒～」，搞笑指數滿點，但九天玄女仍未顯靈在陳意涵眼前。

最後陳意涵才發現，阿翰說的九天玄女高度為「800英尺」，並非她手錶上指示的「800公尺」高度，讓她用hashtag自嘲：「#英呎公尺傻傻分不清楚、#爆米花我也吃鹹的 」；該影片也釣出不少藝人回應，藍心湄在留言區虧她：「女兒妳是不是喝到假酒？」陳意涵笑回：「我就是沒喝！一起800公尺喝一杯！」而阿翰本尊也現身留言區開示：「九天玄女的唯一指定姊妹，目前還沒有收這麼漂亮的，如果要開光改運，或是要吃爆米花，可以找廖麗芳老師這邊。」

氣質女伶邵雨薇也在IG發美照跟風，用阿翰在影片中的台詞寫道：「800英呎～500英呎～降肉～降肉～100英呎～中華路二段55號收到。我大概看了20次，阿翰超好笑的拉拉拉拉拉拉！我只是想說這個，圖文不符晚安」；勤於健身運動的她原來不是渴望「降肉」，而是沉浸式體驗在阿翰的影片中「降落」，笑翻也甜翻一眾網友。