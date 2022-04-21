Google Cloud公開調查16國、1,491位高階主管所做的「Google Cloud永續調查報告」，台灣企業緊跟著這股永續發展浪潮，多項數據高於全球平均，包括79％台灣企業將ESG視為組織發展的優先任務之一，僅次於招募與留任人才（83％），而在促進永續發展與轉型上，89％將永續視為企業轉型關鍵，83％認為永續是組織的成長中心，另有96％肯定科技能幫助組織提高永續發展程度，顯現科技在企業永續發展上的重要性。

Google Cloud表示，台灣企業已將永續視為維持競爭力不可或缺的行動，調查中有64％台灣企業表示今年會投注更多的時間或預算在永續，而且台灣企業在永續行動上的表現也高於全球平均，61％台灣企業表示已透過落實永續辦公室政策，高於全球平均的48％，55％台灣企業開始建立永續製程思維，高於全球平均的44％，也有55％台灣企業支持綠色合作夥伴以達到永續行動，高於全球平均的44％，53％台灣企業計畫節能行動或轉換使用再生能源，高於全球平均的43％，51％台灣企業致力於抵銷碳足跡，高於全球平均的45％。

台灣身為科技代工大國，Google Cloud調查中發現96％台灣企業認為科技能幫助組織提高永續發展程度，69％預計投資更多預算在 IT／科技上，高於全球平均值62％。台灣企業也認為，科技可以在不同營運環節中發揮作用，49％認為科技讓新品開發能以更永續的方式進行，61％認為科技帶來業務自動化及外包來改善永續發展，50％則認為科技提供的便利性，如遠端作業工具，能減少通勤過程中帶來的碳足跡。

Google與Google Cloud視永續發展為核心價值，從「引領產業」、「協助合作夥伴」、「讓每個人參與」三大面向，落實包括台灣在內的全球永續行動。在「引領產業，以身作則」方面，Google Cloud 除了提供100％潔淨能源與高效率的資料中心，也訂出2030年前達成所有資料中心、雲端區域皆100％使用無碳能源目標；此外，Google台灣資料中心採用夜間降溫及熱能儲存系統，比一般資料中心節能5成以上。而在能源效率方面，Google 資料中心的能效是一般企業資料中心的2倍，且在相同電量下現在可提供的運算能力更是5年前的7倍。