專攻豪墅產品的京祐建設，看好中台灣最大開發規模的北屯區十四期重劃區的未來發展、生活機能、低密度高綠化宜居性，去年底搶進「敦和段」推出豪墅系列「雅正五期」，12戶豪墅在傳產業主、地主爭相搶購下，短期內即熱銷一空！京祐趁勝追擊、預計5月中在「洲際段」推出「雅正young」預售大樓住宅案，以二至三房小豪宅為訴求，目標客層鎖定企業二代。

京祐建設總經理許詠傑表示，京祐長期深耕豪墅產品，深諳高端客戶為家庭新世代成員置產的需求，加上少子化趨勢，十四期「雅正young」基地面積645坪，規劃興建地上10層、地下2層的住宅大樓產品，以十四期較少見的27-35坪二至三房為主力，總戶數52戶，總銷約9億元，含車位總價帶在1,500萬至2,300萬元之間，形成另一種市場區隔與關注度。

京祐建設以高品質的豪墅聞名業界，不拚速度、不急推案。自2016年開始插旗單元二打造豪墅聚落，陸續推出「雅正」豪墅系列，低調深具品味的大戶質感，備受高端資產家族的肯定與收藏。

其中，位於單元二公益路旁、臨綠園道的「雅正二期」豪墅產品，每戶預售總價在3,700萬至4,800萬元之間，總戶數20戶，推出後短短一周內銷售一空！近兩年面對營建市場大缺工、原物料大漲，該案仍以高標質感完工交屋，深獲已購客戶的稱許。從單元二重劃區跨到十四期重劃區推案，許詠傑表示，京祐建設長期看好十四期重劃區的未來發展潛力，提前卡位十四期購地，繼去年底推出「雅正五期」豪墅產品且銷售一空後，今年第二季規劃在洲際段推出「雅正young」預售大樓案，這也是京祐建設創立20年來第一棟大樓住宅產品。

值得一提的是，有別於以往都以4,000萬元以上豪墅產品為主力，京祐建設這次選擇大台中最受矚目的十四期蛋黃區，擁有公園綠地、完整學區與生活機能條件的區塊推出大樓產品，從產品規畫、生活環境、區域價值，引起老客戶與新朋友的熱烈討論，紛紛表示對新案抱持高度期待。