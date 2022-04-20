小學生考題近來頻頻引發爭議，一名家長PO出小五女兒的社會考題，「結婚後每個月開銷怎麼分配比較合理？」，女兒選擇了「不生孩子，就不必再多花錢」的選項，結果被算錯，引發爭議，不僅惹惱一堆網友直呼「什麼爛題目」，連律師呂秋遠都怒了。

這名家長在臉書社團《小一聯盟》PO出小五女兒的社會選擇題，認為其實女兒原本的答案也沒錯。題目寫道「小花一個月收入30,000元，小陳一個月收入26,000元，兩人準備結婚。如果結婚了，每個月的開銷怎麼分配比較合理？」

原PO的女兒選擇了第3個選項「不生孩子，就不必再多花錢」的答案，結果被算錯，正確答案為第4的「為了可能買房子或生孩子，要盡量節省不必要的開銷」。

考題引起網友熱議，紛紛回應「什麼爛題目啊？人生規劃還有模板？」、「3才是正解吧，現在年輕人賺這些錢哪養得起小孩啊？」、「這整張考券太奇怪了」、「低能題目，老師是不是買不起房，只能出這種爛題？」。

貼文一出，連律師呂秋遠也忍不住在臉書表示，如果他是家長，應該會去學校找老師討論答案，因為兩人一個月加起來56,000元的收入要買房子，應該先想到頭期款比較實際，更別說貸款會壓死誰。

呂秋遠指出「不生孩子，就可以節省開銷」到底哪裡有問題？甚至認為這個答案完全正確，結果老師卻認為是錯的，反映出題老師的價值觀。他不解為何國小五年級就要煩惱買房、買車、生小孩，他呼籲別逼迫孩子思考這麼難的問題，而且人生這麼難，本來就不會有標準答案，質疑「為什麼要把自己的價值觀，用扣分的方式，強行加諸在孩子身上呢？」。