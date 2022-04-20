日本三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)提出一項核能計劃，期望在2030年代開發出可用卡車運載的核反應爐，並將其商業化，以因應未來的潔淨能源市場。

日經新聞報導，三菱提出的新式反應爐規格直徑3公尺，全長約4公尺，總重量在40噸以下。反應爐本體與發電機組分離，都可用貨櫃式卡車運送，到達目的地後再組裝成為電力供應站。

目前許多國家的核電研發集團都在進行小尺寸反應爐的研究，小尺寸反應爐又細分成小型模組式反應爐(（small modular reactors，SMRs)與微型反應爐(Nuclear microreactor)，SMR的尺寸是現行反應爐的一半以下，功率在300百萬瓦左右，而微型反應爐更還小，其功率在1千瓦~ 500千瓦左右，因此可以機動運送，還可用於太空探索。

只要該計畫獲得日本政府的批准，三菱期望最快在 2030 年代將該技術商業化。

微型反應爐有幾個基本性能要求，首先必須比傳統反應爐更安全，自動化更高，因為它們將會應用在與社區生活空間裡，反應核心、冷卻劑和所有其他設備都密封在容器中，採用物理式調控，不需要人為控制也能安全運作。

在生產初期就把運作期間的燃料填入，因此從啟動到退役的25年裡，都不需要再更換燃料，這使得它的鈾235元素濃度比現行商用核反應爐來的高一些，現行反應爐的鈾235濃度在3~5%之間，而微型反應爐在20%左右。

三菱重工為降低因冷卻液故障而引發災難的風險，因此不採用水來冷卻，而是採用高導熱的固態石墨材料。石墨圍繞反應核心，在正常運行期間將熱量傳遞給發電系統。如果發生事故，核心的多餘熱量會通過自然環境冷卻來消除。

單座微型反應爐的生產大約數千萬美元，看似昂貴，但遠低於現有核電廠的造價，目前要建造一座 1200百萬瓦核電廠所需的成本至少60億美元，而且經常追加預算。

在全球減碳的共識下，核電愈來愈受到重視，歐盟今年公佈了一項計劃，將核電和天然氣指定為低碳能源替代品。