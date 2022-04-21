美國最大公共退休基金加州公務員退休基金（CalPERS）19日表態，將投票支持撤換柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）董事長巴菲特（Warren Buffett）的股東提案，但讓他繼續擔任執行長，讓柏克夏的接班問題再次浮上檯面。

加州公務員退休基金在呈交美國證交會（SEC）的文件中披露這項資訊。柏克夏將於4月30日在總部奧馬哈舉行年度股東大會，屆時將對股東提案進行投票。柏克夏對本消息未能及時表示意見。

加州公務員退休基金管理超過4,500億美元資產，其中包括23億美元的柏克夏股票。

柏克夏股東之一的非營利機構「國家法律和政策中心」（NLPC）提議，柏克夏應該設立獨立董事長職位。該機構指出，如果由一人身兼執行長與董事長，將嚴重削弱公司治理，故要求巴菲特卸下董座職務。

柏克夏反對該項提案，表示巴菲特不再掌理公司之後，會由管理團隊以外的人士出任董事長，但只要巴菲特仍在柏克夏，就應該由他擔任執行長與董事長。

高齡91歲的股神巴菲特自1965年開始掌理柏克夏，外界關注柏克夏的接班問題。柏克夏的計畫是在巴菲特離開公司後，讓他的長子霍華．巴菲特（Howard Buffett）擔任非執行董事長，而副董事長阿貝爾（Greg Abel）將成為執行長。

巴菲特握有柏克夏32％的投票權，持有公司16％的股權，所以柏克夏反對的股東提案，往往也以壓倒性的票數慘遭否決。

此外，加州公務員退休基金表示將支持另一項股東提案，就是柏克夏應公布降低溫室氣體排放和改善多元化的計畫。

加州公務員退休基金也提案要求柏克夏公布因應氣候風險的計畫。柏克夏同樣反對這些提案。