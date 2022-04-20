48歲男星蘇有朋，以偶像團體小虎隊成員出道，能歌善舞的他，演技也是相當精湛，跨界當導演、製作人更是表現亮眼，出道多年始終擁高人氣，保養得宜的他，2月時現身北京冬奧主題曲MV中，卻被發現腫了一圈，近日他加入陸綜《了不起舞社》，又被指胖了，對此，他本人也出面回應了。

蘇有朋2月時為北京冬奧獻唱，他也現身MV《一起向未來》中，不過卻因整個人腫了一圈，下頷線也變圓潤，讓他飄出大叔感，引起熱議，不過仍有不少粉絲認為他年近半百，狀態算是保養很好。

蘇有朋回應被指胖了。(圖／取自微博)

蘇有朋之前被發現腫了一圈。(圖／取自微博)

近日他擔任真人秀《了不起舞社》社長，又被網友發現他胖了，還因此登上熱搜，而他本人也發文回應「胖瘦自如，不勞費心」，並附上9張表情包表達心境，讓網友看了都笑翻。

「沒事，挺好的，之前太瘦了」、「不管胖瘦，你永遠是我心中的男神」、「身體健康最重要」、「帥氣的人說什麼都是對的」、「胖了還是帥」。蘇有朋當年和吳奇隆、陳志朋組小虎隊出道，這次他擔任《了不起舞社》社長，也讓人相當期待他會給出怎樣評價與建議。