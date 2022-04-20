上海女不識貨 以為血橙有血全扔了：疫情不可怕橙子很可怕

上海疫情爆發封城，大陸各地民眾發起捐贈行動，向上海提供生活物資。不過近日一名上海女子，竟然將收到的「重慶血橙」全部丟進垃圾桶，並拍片宣稱「疫情不可怕，發這樣的橙子太可怕了」。殊不知，重慶血橙汁多肉甜產量低，是重慶人都不一定買得到的高檔水果，眾多網友怒罵該女無知不識貨。

重慶送往上海的大量捐赠物资中，包括重慶當地有名的特產——萬州血臍（橙）。血橙是一種重慶當地特產，富含豐富的維生素C，而且維生素E、β-胡蘿蔔素、花青素苷、類黃酮等多酚化合物的美味水果。

2022年4月13日，有位上海女子，在領到了重慶捐贈的物資後，居然在自己的個人社交平臺上，曬出了一則短視頻，視頻中女子表示自己收到了一箱橙子，切開後發現這箱橙子的顏色不對，她將切開的橙子扔進了垃圾桶，並配上文字：「疫情不可怕，發這樣的橙子太可怕了！」。

有「識貨」網友留言，解釋這水果是非常稀有的品種，雖然名字叫血橙，只是顏色看起來如同血色，實際上根本就沒有血水在裡面，反而是肉質細膩汁多味甜的難得水果。

豈料，該名上海女子對於自己的無知和扔果行為，絲毫沒有愧疚，反駁說橙子上面的顏色看起來很嚇人，所以全部扔垃圾桶，還罵批評她浪費的網友是都是少見多怪，沒見識的人。