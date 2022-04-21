俄烏戰爭凸顯「這國變得那麼孬」 郭正亮怒批：很離譜

《正常發揮》

俄羅斯入侵烏克蘭，美國和盟友紛紛加碼軍援烏克蘭；德國總理蕭茲則被批評「領導力不足」，蕭茲表示，庫存武器已經用完了，但是會出錢，提供基輔當局更多武器。前民進黨立委郭正亮直言，德國的國防預算，因俄烏戰爭一下子飆到GDP的2%，他不禁說，從來沒有看過這麼離譜的德國政府。

郭正亮20日在中天政論節目《正常發揮》中表示，經濟制裁哪有用？委瑞內拉也沒倒，就是苦了老百姓，他認為美國的政策錯誤。

郭正亮接著表示，歐洲令人可悲的地方就是，堂堂的德國怎會變得那麼孬，被美國壓在地上，幾乎對美國百依百順，這難以理解，德國前總理梅克爾就不會這樣。

郭認為，隸屬社會民主黨的德國現任總理蕭茲若失去領導權，也沒有辦法鞏固自己的政府，外交部長、國防部長都是綠黨，哪有人這樣做？蕭茲組聯合政府時，為何把外交、國防交給綠黨，這是什麼政府？蕭茲根本不想在國防、外交上做大事，只想搞經濟。

郭正亮指出，因為俄烏戰爭，德國的國防預算一下子飆到GDP的2%，以後就降不下去了，德國一下子面臨1000億歐元的國防預算，總要拿出規畫來，要怎麼辦？他不禁表示，從來沒有看過這麼離譜的德國政府。