衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議今通過6-11歲兒童接種莫德納疫苗，建議接種劑數為2劑，間隔12周。前台大感染科醫師林氏璧認為，若家長有意願讓孩子接種疫苗，可先打第一劑莫德納，3個月後的第二劑有機會混打BNT，減少心肌炎發生機率。

林氏璧今晚在臉書發文表示，ACIP通過兒童施打莫德納，維持50mg的半劑量施打，為降低副作用風險，施打兩劑的間隔延長為12周。林氏璧解讀，莫德納心肌炎主要風險是在第二劑，先打一劑，12週後接橘瓶輝瑞BNT，肯定可減少心肌炎機率。

林氏璧指出，除了有機會等來兒童版BNT，三個月後如果Novavax或高端有兒童的資料，「混打次單位蛋白疫苗如何？聽來不錯吧？」，認為台灣很適合做第三期臨床試驗，也容易招募兒童受試者。

林氏璧總結，理論上兒童這樣不同劑量混打，應該還是要臨床試驗支持，但如果家長有意願讓兒童注射疫苗，會擔心莫德納造成心肌炎或較強的不良反應，但又怕在等待輝瑞BNT前的感染風險，也有疑慮輝瑞是否保護力不佳，建議可先打一劑莫德納，12週之後再來煩惱。

不過有家長留言發問「小孩11歲打半劑莫德納，12週後已經滿12歲，是接種半劑嗎？」讓林氏璧也直言「很難的問題…這問題真的很好」、「是我的小孩我會希望打半量，兒童劑量即可，可能要問指揮中心了」。