美國智庫專家19日指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在入侵烏克蘭時，不僅大肆破壞當地基礎建設，連2014年就被其控制的烏東和克里米亞半島等區域，也未獲得有效投資，顯然他對當地平民的生命「毫不關心」。

美國智庫「外交政策研究所」（FPRI）歐亞研究員海斯（Maximilian Hess）投書「半島電視台」（Al Jazeera），稱在俄烏戰爭中，普丁似乎決心將所有抵抗俄軍入侵的烏克蘭城鎮「化為灰燼」，如經過激戰的戰略港市馬立波（Mariupol），就已被炸成廢墟，幾乎沒有基礎設施能用來維持倖存者的生活。

另外，儘管在2014年便已控制部分烏克蘭東部區域，但俄羅斯仍未重啟當地經濟，如葉納基耶夫鋼鐵廠（Yenakiyeve Iron and Steel Works）多年來便一直苦苦掙扎；而即使是普丁珍愛的克里米亞，也在物價飛漲、政府腐敗和缺水下，面臨巨大的經濟困境。

海斯指出，馬立波民眾其實相對親近俄羅斯，即使在2014年之後，當地仍繼續在選舉中支持被認為與俄羅斯關係密切的政黨；但根據普丁先前的行為來看，未來俄羅斯即使能夠長期控制馬立波，該政府也不會努力重建這座城市。

海斯還建議，由於烏克蘭在戰火下導致經濟遭受重創，西方世界以經濟制裁懲罰俄羅斯之餘，也應確保該國的「賠償」措施，如將烏克蘭外債併入俄羅斯的資產負債表等；並準備制定烏克蘭版本的「馬歇爾計畫」（The Marshall Plan），協助該國重建經濟。