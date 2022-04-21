炎炎夏日即將到來，不少賣場也擺出西瓜讓民眾挑選。一名女網友分享，在好市多買了一顆小玉西瓜，沒想到回家剖開來後發現，裡頭的果肉花紋特殊且對稱，但周圍顏色卻很暗沉，模樣十分詭異，讓她嚇一大跳。照片曝光後，內行網友搖頭直呼，「壞了不能吃，是水傷！」

原PO剖開小玉西瓜後發現，裡頭的果肉花紋相當特殊，讓她嚇一大跳。（圖／翻攝自臉書社團COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

一名女網友在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」PO出一張小玉西瓜的剖面圖，只見照片中的西瓜果肉花紋捲曲怪異，且紋路上下對稱，但周圍的果肉顏色卻十分暗沉，讓她不知該如何下手，好奇詢問「難道是密西瓜？」

照片曝光後，不少網友驚呼，「特大號惡魔果實」、「怎麼覺得很像草間彌生的創作」、「剛做電腦斷層掃瞄嗎」、「這是掃瞄腦袋剖面圖嗎」。也有內行網友解答，「壞了不能吃，是水傷」、「雨水太多導致水傷」、「雨水多，所以西瓜品質不會太好」、「最近一直下雨，最好不要買西瓜」。

行政院農業委員會臺南區農業改良場曾發文解釋，「水傷」是大雨過後常見的作物病害，因土壤中的疾病菌透過雨水飛濺到作物上，加上環境潮濕利於疾病菌生長，導致作物腐爛。