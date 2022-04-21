藥華藥20日晚間宣布，邀請台大醫院主持應用新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）治療新冠肺炎第三期多中心臨床試驗正式啟動收案，瞄準縮短中度患者療程，以提高治癒率。

藥華藥旗下Ropeg為新一代長效型干擾素，原就獲台灣衛生福利部核准用於治療真性紅血球增多症（PV）病患，後來發現Ropeg新的適應症，可能用於治療新冠肺炎。

雙和醫院去年6月，透過恩慈療法將Ropeg用於治療輕中度新冠肺炎患者，有21位輕及中度病人使用，均於7天內無情況惡化並且出院。藥華藥IIT獲衛福部核准後，後因疫情趨緩而不易收案，業經衛福部核准變更實驗後，本土疫情再起，故重新順利收案。

衛福部核准此案，係依據在雙和醫院試驗有效性的結果，推算出只要收94位中度的新冠患者即可驗證療效的優越性，4月已收治近10位確診的中度病患，今又新增部立桃園醫院加入收案醫院。

Ropeg用於新冠肺炎病患的相關臨床數據，已發表於Nature旗下期刊「Advances in Therapy」；在 35 名輕度新冠肺炎患者和 37 名中度新冠肺炎患者中，有19位病患接受了Ropeg治療。

其中，接受Ropeg合併標準療法治療的中度患者，平均於第7天轉為陰性，單獨接受標準治療的患者轉為陰性的平均時間則拉長到12天，達到統計上顯著意義，顯示Ropeg具有治療中度新冠肺炎患者的潛力。

此外，印度臨床實驗發現，長效干擾素可適用於治療新冠患者，降低患者對氧氣的依賴；和Ropeg同為長效型干擾素的Pegylated interferon alfa-2b（Virafin），去年即獲印度緊急核准（EUA）治療新冠肺炎患者。

自2021年5月台灣新冠肺炎疫情延燒，藥華藥已陸續與台灣各大醫療院所合作，期望能即時協助治療台灣新冠肺炎患者，一方面向衛生福利部疾病管制署（CDC）申請納入「新冠病毒感染臨床處置暫行指引」，二方面也提供Ropeg協助治療台灣新冠肺炎患者。