臺灣指數公司今（20）日公布「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」2022年第2次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自4月20日盤後生效。在50檔成分股中大汰換高達45檔，等於九成都重新換人。

成分股納入45包括：1513中興電、1514亞力、1516川飛、1609大亞、1612宏泰、1708東鹼、1727中華化、1732毛寶、1795美時、1806冠軍、2351順德、2359所羅門、2371大同、2404漢唐、2453 凌群、2491吉祥全、2515中工、2545皇翔、2812台中銀、2834臺企銀、2838聯邦銀、2897王道銀行、3011今皓、3016嘉晶、3645達邁、3653健策、3686達能、3703欣陸、3708上緯投控、4148全宇生技-KY、4164承業醫、4545銘鈺、4919新唐、4952凌通、4958臻鼎-KY、6142友勁、6235華孚、6243迅杰、6477安集、6491晶碩、6515穎崴、6669緯穎、8996高力、9907統一實、9933中鼎等。

成分股刪除45檔：1471首利、1529樂士、1590 亞德客-KY、1809 中釉、2006東和鋼鐵、2305全友、2316楠梓電、2323中環、2340 台亞、2365昆盈、2374佳能、2376技嘉、2417圓剛、2440太空梭、2444兆勁、2461光群雷、2476鉅祥、2482連宇、2497怡利電、3010華立、3035智原、3041揚智、3047訊舟、3049和鑫、3059華晶科、3094聯傑、3380明泰、3533嘉澤、3563牧德、3583辛耘、3596智易、3607谷崧、3669圓展、3694海華、4720德淵、4906正文、6116彩晶、6139亞翔、6164華興、6196帆宣、6205詮欣、6698旭暉應材、8070長華*、8104錸寶、8478東哥遊艇等。