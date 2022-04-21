受到串流媒體競爭加劇，不僅網飛股價年初以來暴跌超過4成，迪士尼也魔法不再，股價同期間滑落將近15％，這也使得它名列為今年道瓊工業指數成分股當中表現最糟的個股之一。道瓊指數今年以來僅跌4％。

隨著串流平台普及、爭奪訂戶競爭白熱化，網飛與迪士尼兩家主要串流媒體今年股價表現慘淡。此外通膨也是另一個問題。根據英國政府最近發布報告指出，由於擔憂物價上漲，愈來愈多消費者正取消串流服務訂閱，當中迪士尼＋訂戶的流失速度又甚於網飛及亞馬遜的Prime Video。

雖然迪士尼本身擁有製片公司與漫威、皮克斯動畫等工作室，不過投資者質疑這些豐富的內容選擇，是否能有效刺激串流服務訂戶大幅成長，以抵銷迪士尼在傳統電視與有線電視的業務放緩。

摩根大通分析師庫斯克（Philip Cusick）日前發布報告指出，迪士尼+、ESPN+與Hulu的規模與管理信念，雖然能讓迪士尼有朝一日成為全球舉足輕重的串流平台，但這不意味它在這方面的業務會等同它在傳統電視一樣賺錢。

像是迪士尼等傳統媒體公司，它在過去的主要獲利來源，多倚賴豐厚的廣告營收與來自有線電視公司的營銷費用。不過在轉型到串流業務後，這樣的營利模式似乎不再適用。分析師指出，投資者更感興趣的是串流業務的利潤是否能夠持續穩定成長。

MoffettNathanson分析師納桑森（Michael Nathanson）提到，投資者不再只看這些串流業者針對未來訂戶成長的預測，他們更關注的是涵蓋現金流等的收入報表情況，藉此判斷這種直接面向消費者內容的傳播模式是否呈現穩健的獲利成長。納桑森上月才因為迪士尼的淨利率出現下滑，把該公司的股價目標從165美元下修到150美元。