國際貨幣基金（IMF）近日警告，為了對抗通膨高漲，全球主要央行可能加速緊縮貨幣政策，加上防疫期間提振經濟措施陸續退場，這些因素恐導致市場進一步下挫。

IMF貨幣與資本市場部門主管阿德里安（Tobias Adrian）周二接受財經媒體CNBC訪問時表示：「資產遭進一步拋售的風險確實存在。貨幣緊縮恐導致經濟成長放緩，若未來資產估值出現一定程度調整，我也不會感到意外，這可能反映在股票、企業債與主權債市場。」

世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）20日表示，俄烏戰事導致全球諸多危機加劇，包括開發中國家債務攀升、糧食短缺問題恐持續數月甚至延續至明年，呼籲大家立即採取行動解決。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治耶娃（Kristalina Georgieva）周三則表示，烏克蘭每個月恐怕需要50億美元援助才能維持經濟運作，當前要務是在未來三個月設法補足資金缺口。