情侶交往同居，往往可以看出對方適不適合長久走下去。一名女子表示自己與男友年薪都有160到180萬元，同居前說好日常費用與家事都一人一半，但同住後男友卻常藉口沒帶錢、加班很累不想做家事，讓女子身心疲憊。且男友長相普通，因為前男友很帥但偷吃讓女子有陰影。看完女子的描述，眾多網友一面倒表示：還不分？

這名女子在PTT男女版發文，表示住在一起之後，出去吃飯的費用，男友常以沒帶錢包這個理由叫她付，家事常常會以加班很晚很累不想做或是身體不舒服沒辦法做，原PO提醒還會被說情緒勒索，不在意他的身體和心情。最後原PO受不了全部自己包辦，狀況已持續快1年，讓她感到身心俱疲。

原PO表示自己下班也會累，但不管多累就是會把分配給自己的家事做完，看到另一方回家後什麼事情都不做，直接洗澡打電動真的心很累。

原PO說房子是自己買的，錢不是付不起，是心情問題，但考量到在一起7、8年，也已經35歲，擔心分開了會陷入沉沒成本的漩渦。更說「別說人帥真好，他長相普通，因為前男友很帥但偷吃到讓我害怕帥哥」。

眾多網友看完直言：「分啦，這麼不爽還撐是抖M?」、「結論：還是會偷吃的帥哥渣男好」、「換個角度想 如果你摯友的男友是這副德性你會勸合還勸離？」、「看完我都覺得他人真的蠻好的，我是指過得很好，免錢的房子、吃飯有人付、家事有人打理，負責該該嘆氣還不會被甩掉，超爽der」、「分啊，不忍痛止損是要把後半輩子都沉進去ㄇ」、「早就說了，男人好壞無關長相帥不帥，與其找個長的醜男賭他人很好不如找帥哥至少當下有爽到」、「跟這廢物同居幹嗎? 去養帥哥前男友還比較實在」。