從網路發跡的開水小姐（謝似餘），曾以歌手身分發行過4張專輯，擁有清亮嗓音和F級傲人身材的她，在網路擁有高人氣，平時會透過社群分享近況的她，近日為了工作買了幾件略誇張的上衣，但收到實品後，竟跟想像有差距，讓她都忍不住直言「這根本不能穿出門！！這會被警察抓走」。

開水小姐透露本想買幾件工作可以穿的「微誇上衣」，但卻忘了現實與理想的差距，忍不住直呼「這根本不能穿出門！！這會被警察抓走！！！我差點以為自己穿了太小的泳衣！！」

開水小姐上衣太小件，雙峰包不住。(圖／取自開水小姐臉書)

她也曬出自己實穿照和官網模特兒試穿的照片作對比，因為她上圍過於豐滿，雙球根本包不住，渾圓南半球整個溢出，彷彿僅兩塊布遮羞，逼近走光邊緣，讓她無奈表示「看來今日一別，這件上衣只能長眠於衣櫃了。」

網友見狀也紛紛留言「霸氣外露了」、「謝謝開水帶來世界和平」、「真的很狂」、「這件就是流量密碼了」，而開水小姐也預告如果照片刪除了，那應該是被媽媽「春花姐」關切，並邀大家：「來打賭春花姐會不會爆氣。」