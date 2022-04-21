自4月15日起，國內單日新冠肺炎確診個案破千例後，確診數不減反增，甚至屢創單日新高。前民進黨立委沈富雄表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中最大的錯誤，就是指揮官沒有辦法領導大家，一個將帥無能，累死大家。

沈富雄19日在政論節目《少康戰情室》中表示，醫院並不是因為中重症的人數多了起來，讓醫療量能崩潰，而是照護醫療體系的專業人員自己生病了，沒有辦法去撐這個醫院，這個才麻煩。

沈富雄指出，陳時中最大的錯誤就是，指揮官沒有辦法領導大家，一個將帥無能，累死大家，變成全國的「班長、排長、連長」一大堆，每天都要找一些小事情去做。

沈富雄指出，現在重要的就是如何避免輕症變成中症，但這好像由不得我們，所以一旦有變成中重症跡象的病例時，要留意如何縮短診斷的時間，以及不能延誤運送。

沈富雄認為，這2個月對於社會能量的浪費，非常嚴重。現在4月確診案例開始上去了，還會上去多高，有人說5000、有人說5萬，現在去猜這個並沒有意義。