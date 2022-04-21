臺灣指數公司今（20）日公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃成長高股息指數」2022年第1次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自4月20日盤後生效。此次共納入南亞等27檔、同時刪除台泥等27檔。

成分股納入27檔包括：1303南亞、1504東元、1907永豐餘、2002中鋼、2006東和鋼鐵、2020美亞、2324仁寶、2353宏碁、2409友達、2545皇翔、2615萬海、2636台驊投控、2637慧洋-KY、2809京城銀、2885元大金、3014聯陽、3211順達、3231緯創、5508永信建、5522遠雄、5534長虹、6189豐藝、6197佳必琪、6523達爾膚、8016矽創、8150南茂、8924大田等。

成分股刪除27檔包括：1101台泥、1102亞泥、1313聯成、1325恆大、2108南帝、2227裕日車、2301光寶科、2467志聖、2492華新科、2493揚博、2548華固、2881富邦金、2882國泰金、3008大立光、3026禾伸堂、3034聯詠、3213茂訊、3373熱映、5483中美晶、5519隆大、6147頎邦、6219富旺、6456GIS-KY、6669緯穎、8070長華*、9917中保科、9943好樂迪等。