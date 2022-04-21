多才多藝的詹仁雄正在寫小說，打算完成後拍成電影。（羅永銘攝）

金牌製作人詹仁雄有感於演藝圈斷層嚴重，他以韓國的「配方」有效率地產製明星，在女團選秀節目《菱格世代DD52》去年拿下金鐘綜藝節目獎之後，繼續造星製作《原子少年ATOM BOYZ》，「我想把娛樂產業鏈發揮出來，包括攝影師、燈光、服裝、造型、音樂、舞蹈等專業人才都齊全的話，我們應該可以吸引整個華人市場的注意。」

《原子少年》1集製作費燒掉1000萬，12集耗資1.2億，詹仁雄直言台灣男生不好找，所以當時先做了《DD52》，剛好疫情關係，看到很多帥氣男孩從海外歸國，覺得可以做男團了，由於有《DD52》的基礎，製作《原子少年》時更加得心應手。他分享，韓國偶像歌手出道後，可上舞蹈節目、高規格外景實境節目及慢綜藝，還有類似《大學生了沒》或《康熙來了》等輕鬆的談話節目，藉此展現自我、提升知名度。

他認為台灣只剩談話節目和遊戲節目，唱片歌手出道後沒適合的節目曝光，他因此找了很多結盟夥伴或直播平台，計畫導入韓國娛樂產業的SOP，打造一條龍式的娛樂產業鏈，未來不擔心偶像出道後沒節目可上，還可刺激台灣娛樂產業、活絡唱片市場。他舉例，S.H.E當年從《我猜我猜我猜猜猜》被挖掘，「當初我們選出S.H.E才跟華研收6位數，結果你看她們紅多久，我覺得華研當時是天時地利人合」。

林依晨、陳怡蓉、楊丞琳、周杰倫等都是從他的節目中嶄露頭角，算一算加起來的產值，數字可觀，他笑說：「因緣巧合當了許多藝人的『過路貴人』。」所以他藉由《原子少年》的比賽過程砸錢培訓他們，並找出聲音極好、表演能力強的選手，簽經紀約出道後搭配一連串的產業鏈，帶動偶像經濟效益。他認為男團偶像條件，高顏值跟舞技固然重要，但「年紀輕」是必須，「如果過了25歲，創作能量會非常低，完全抓不到年輕人在想什麼」。

節目中，80名青春洋溢的選手們年紀最大23歲，最小僅16歲，會與少年們有代溝？詹仁雄說：「不會啊，因為我有個16歲的兒子和2歲的女兒，所以我不得不這麼的青春，比較能理解他們的心態。」對於許多星二代踏入演藝圈，他說兒子目前對當藝人興趣缺缺，也知道兒子不適合走幕前，「他比較內向，勤奮又認真，什麼都要學」。

「鐵弟」其實說過想當藝人，詹仁雄表示：「他這個念頭很快就過去了，現在說想念建築系。」倘若兒子有意入行，他說做老爸的當然會支持，但會直接吐槽：「你不會紅。」16歲的「鐵弟」遠赴英國倫敦求學，最近全球疫情再起，他放假返台仍在隔離，是否會帶兒子到公司觀摩、看選手們排練，詹仁雄笑說：「他很忙的，還排不到我。」

詹仁雄坦言正慢慢脫離製作節目，轉換找投資方或發想IP的身分。多才多藝的他，即便工作忙碌仍不忘寫作興趣，「現在希望把小說寫完，打算拍成電影」，他透露這本懸疑小說描述多位男殺手的故事，已寫了幾萬字，完成後將出版，希望未來能拍成電影一圓導演夢。《原子少年ATOM BOYZ》每周日晚間8點於TVBS歡樂台播出；4月22日起每周五晚間10點於中視播出。