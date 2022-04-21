臺灣指數公司今（20）日公布「臺灣指數公司特選台股領航報酬指數」2022年成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自4月20日盤後生效。成分股納入一檔：2609陽明；成分股刪除一檔：2357華碩。

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