臺灣指數公司今（20）日公布「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」2022年第2次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自4月20日盤後生效。此次共有高達37檔個股納入，另有39檔個股遭剔除。

成分股納入37檔包括：1229聯華、1612宏泰、1708東鹼、1720生達、2002中鋼、2104國際中橡、2114鑫永銓、2388威盛、2426鼎元、2480敦陽科、2511太子、2535達欣工、2610華航、2612中航、2618長榮航、2637慧洋-KY、2727王品、2891中信金、2915潤泰全、3010華立、3030德律、3515華擎、3533嘉澤、3711日月光投控、4755三福化、4938和碩、4952凌通、5306桂盟、5434崇越、6192巨路、6277宏正、6582申豐、8131福懋科、8213志超、8478東哥遊艇、9940信義、9945潤泰新等。

成分股刪除39檔包括：1232大統益、1256鮮活果汁-KY、1604聲寶、1714和桐、2014中鴻、2028威致、2059川湖、2329華泰、2347聯強、2369菱生、2393億光、2401凌陽、2404漢唐、2436偉詮電、2455全新、2476鉅祥、2481強茂、2527宏璟、2707晶華、2881富邦金、2882國泰金、2883開發金、3042晶技、3056總太、3167大量、3443創意、3563牧德、3706神達、4935茂林KY、4958臻鼎-KY、4968立積、5469瀚宇博、6176瑞儀、6191精成科、6271同欣電、6409旭隼、6415矽力-KY、6525捷敏-KY、6605帝寶等。