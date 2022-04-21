藥華藥（6446）20日宣布，邀請台大醫院主持應用新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）治療新冠肺炎第三期多中心臨床試驗（Investigator Initiated Trial, IIT），已正式啟動收案，瞄準縮短中度患者療程與提高治癒率。

藥華藥旗下Ropeg為新一代長效型干擾素，原就獲台灣衛生福利部核准用於治療真性紅血球增多症（PV）病患。後來發現Ropeg新的適應症可能用於治療新冠肺炎，雙和醫院去年6月，透過恩慈療法將Ropeg用於治療輕中度新冠肺炎患者，有21位輕及中度病人使用，均於7天內無情況惡化並且出院。

原本因疫情趨緩，收案不如預期，惟經衛福部核准變更實驗，加上疫情再起，而重新順利收案。

衛福部核准此案，是依據在雙和醫院試驗有效性的結果，推算出只要收94位中度的新冠患者即可驗證療效的優越性。4月以來已收治近10位確診的中度病患，近期則新增部立桃園醫院加入收案醫院。

Ropeg用於新冠肺炎病患的相關臨床數據，已發表於Nature旗下期刊「Advances in Therapy」。在35名輕度新冠肺炎患者和37名中度新冠肺炎患者中，有19位病患接受了Ropeg治療。其中，接受了Ropeg合併標準療法治療的中度患者平均在第7天轉為陰性，單獨接受標準治療的患者轉為陰性的平均時間則拉長到12天，達到統計上顯著意義，顯示Ropeg具有治療中度新冠肺炎患者的潛力。