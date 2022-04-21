母親節即將到來，送給媽媽的禮物，你準備好了嗎？由國民女神賈永婕代言的台灣知名精品專櫃品牌「TENDAYS恬褋仕量身紓壓床」，為了歡慶一年一度的母親節，將推出一系列優惠活動，其中優惠商品也包括了貴婦媽媽圈中最喜愛的克洛莉思、希臘蓋婭量身紓壓床等枕具，該活動於全台百貨專櫃推出三重優惠，媽咪好眠8折起，滿萬再享95折，滿三萬、五萬、八萬還加贈不同面額的品牌商品券，讓媽媽享受一夜好眠，向失眠say goodbye！

除了頂級床枕之外，TENDAYS的舒眠床墊也全面7折，各式尺寸與厚度應有盡有，趕緊趁母親節前夕，幫媽咪換一組最棒的寢具配件！

【解決失眠問題 專家建議優化睡眠五步驟】

後疫情時代開啟全球生活新形態，讓人們更重視自己的健康，其中，睡眠品質被視為影響健康的重要指標，然而許多人深受睡眠障礙困擾，因此專家建議，針對失眠問題，可採用五個步驟，逐步檢視優化睡眠。

1.「找對枕頭，量頸訂作」—肩膀厚度分高低、頸椎長度配曲線、頭型不同看弧度、側肩寬度分側高。

2.「床墊軟硬，量身訂作」—透過MMT精準醫學測試找到床枕，依照身材選五種軟硬度，甚至可以打造同床不同墊的床墊。

3.「寢具品質，至關重要」—親膚恆溫，推薦適合台灣氣候變化的新科技石墨烯紅外線四季被，達到一秒換季的效果。膠原蛋白寢具則被譽為蓋的保養品，不僅讓使用者能睡美容覺，更能睡出健康。

4.「依照年齡，更換床枕」—成人、兒童甚至長輩都有各自適合的床枕，隨著年齡與身材的變化，應該定期調整使用的床枕，才能達到全身放鬆的睡眠，進而保護脊椎。

5.「依據需求，選擇配件」—挑選合適的居家配件，有助於放鬆全身，讓睡眠品質更好，例如睡覺用的抱枕、靠腳萬用墊，甚至平常上班或開車時也要注意背部和腰椎的保護支撐，睡覺時才能放鬆。

膠原蛋白寢具四件組&石墨烯紅外線四季被，讓你睡覺也能兼顧美容保健。(圖/業者提供)

【全身放鬆的睡眠才是健康睡眠 TENDAYS推出兼顧實用與美觀的寢具】

MIT品牌TENDAYS創立達22年，深入研究台灣人睡眠問題，透過MMT精準睡眠測試技術與臨床試驗，打造出接軌健康好眠的床枕寢具商品，並為每一位消費者找到適合自己身型與睡眠習慣的床枕。由好的床枕帶來優質的睡眠，再由優質的睡眠增進個人的健康。

2022年也針對後疫情時代居家設計風格—傾向簡約風同時兼具實用、宅度假，與輕時尚藝術風格—打造出希臘風情主題系列新品，該系列以旅遊視角打造居家度假氛圍，創造「家」的心靈行旅，讓「家」成為更放鬆更舒適的所在。

希臘風系列產品包含床、枕，居家及辦公室靠墊、居家萬用墊、汽車座墊等全系列生活減壓精品，將綠色時尚將敘事美學的理念融入每一個產品，讓民眾的居家寢具等配件，除了突顯實用性，更完美結合宅度假風格。

【TENDAYS熱心公益不落人後 邀賈永婕代言頂級床墊】

「TENDAYS恬褋仕量身紓壓床」是台灣唯一以健康睡眠為導向的床枕品牌。董事長蕭文昌先生平時熱心參與公益，近兩年邀請國民女神賈永婕代言頂級床墊，近日在賈永婕的號召下，一同參與烏克蘭物資捐贈活動，捐出約250萬元的物資，希望除了床枕品質獲國家級肯定外，更善盡企業責任，為世界貢獻心力。