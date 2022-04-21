媽祖是台灣常民信仰，而各地供奉媽祖的天后宮，代表的不只是鄉親捐獻建廟的虔誠，更是一處集結各種傳統工藝的殿堂。大木、小木、剪黏、鑿花、廟宇彩繪、神祇服飾等，廟宇的每個角落都有著工藝師的傾力之作。本期《光華》，將帶大家領略大木作師傅劉勝仁、神帽師傅郭春福、刺繡師傅張麗娟的職人精神，在他們數十年累積的精湛手藝中，欣賞台灣的工藝之美。

走進嘉義的笨港天后宮，進殿抬頭一望，正上方一座氣派的八卦形藻井，「一間廟宇裡如果有藻井，最是漂亮。」帶著我們參觀的大木作師傅劉勝仁如此說著。層層疊疊的斗拱，全靠卡榫相接，沒有一根釘子，然而並非每座廟都有這樣的頂部裝飾，因為藻井不僅是廟宇規模的象徵，更代表著大木作匠師的功力。劉勝仁表示，笨港天后宮的大木作出自師父劉鴻林之手，而當時剛成為學徒的他，便跟著一點一滴學起，見識如何從無到有興建一座廟宇。「這裡就是我從事大木的起源地，而這座藻井就是我人生的第一座。」劉勝仁自信地說。

出生木業世家的大木作師傅劉勝仁，將古蹟修復視為一生職志。(林旻萱攝)

世代傳承的木業家族

劉勝仁出生在嘉義新港的木業世家，國定古蹟笨港水仙宮在二戰後的修復，便是他的曾祖父劉山，帶著阿公、叔公執行的作品。對從小就在水仙宮廟口玩耍長大的劉勝仁而言，廟宇裡的木作結構象徵著家族的榮耀，在心中種下從事木業的種籽。

國中畢業劉勝仁便拜師學習小木作家具，在東沙島當兵時還擔任木工班班長，做板模也做裝潢，不斷累積木作的經驗。退伍後，劉勝仁便跟著伯父劉鴻林學習大木作，經歷笨港天后宮、三條崙海清宮兩場廟宇興建，還有各種傳統及日式建築的修復。

把木作當成一生職志的劉勝仁，始終謹記劉鴻林的教誨：「工作一旦承包了，就算賠錢也要做到完。」當年劉山就是在金主落跑後，主動當義工，修復水仙宮。他們對自己作品的執著，早已超過溫飽。像是劉勝仁獨立開業後的第一個大案子──屏東菸廠中山堂修復工程，遇到營造廠惡性倒閉，拿不到工程款，但他卻寧可自付工班薪水，也堅持要將案件完成。如此認真執著的態度，讓劉勝仁持續累積施作經驗，並成為台灣第一位同時擁有傳統建築大木作、小木作、日式建築大木作，三項文化部傳統匠師資格的師傅。

欣賞廟宇建築之奧秘

至今已參與台南大天后宮、桃園大溪李騰芳古宅、嘉義舊監獄等古蹟修復的劉勝仁，還曾跟隨劉鴻林到日本參與橫濱關帝廟的重建。他說自己最喜歡的還是傳統廟宇建築，因為相比日式建築的中規中矩，廟宇工藝的豐富度，更具有魅力。例如廟宇正殿兩側的結構稱之為棟架，因為要承載建築體的重量，上頭會裝有通梁，而廟宇的建築結構挑高，所以由下往上數，依序會有大通、二通、三通等，並加上鞏固結構的瓜筒，形成所謂三通五瓜，代表通梁和瓜筒的數量。瓜筒外型則會作成如金瓜（閩南語，即南瓜）、木瓜，取瓜類的多子，象徵多子多孫多福氣的吉祥意味。

又或是傳統建築常見的「雀替」，位於梁與柱交角處的三角形木構件，除了穩定結構，也具有裝飾功能，常被鑿上龍、鳳、鶴等圖樣。像是笨港天后宮正殿四方的雀替就鑿刻了鰲魚，這四隻傳說中因為鯉魚躍龍門而幻化的生物，彷彿正看著前來參拜的信眾，表情活靈活現。而位於步口檐廊兩根90度相交的梁之間使用的「串角梁」，要如何算準角度，以榫卯卡入，並接的分毫不差，則十分考驗大木作師傅的技術。

劉勝仁表示，因為木頭是有生命的天然素材，比較柔和，會讓人越看越順眼，所以走進媽祖廟裡，總會給人內心清靜的感受。對他而言，修廟宇、古蹟，像是做功德，不去計較利益的得失，讓古蹟裡的歷史文化與木頭的溫潤一同被留下，才是更為重要的。

郭春福以金工技術打造神帽近一甲子，是台灣少數同時會做銀、銅、紙不同材質神帽的工藝師。(林旻萱攝)

一甲子的神帽工藝

清晨兩點半，台南市南區一棟透天民宅的地下室裡，火槍的烈焰正燒灼著銀絲。夜裡的寧靜時分，給了神帽藝師郭春福恣意創作的空間，打版、柳絲、鍛敲……，郭春福在放大鏡下，將細細的銀絲依著自己畫的圖版悉心凹折，再一點一點與銀板焊接。神帽的帽筒、每一個花樣、部件，都是他日日在工作桌前重複著繁複的工序，才能逐漸打造神帽的樣貌。純手工打造一頂神帽，短則數月，長可超過一年，鹿耳門天后宮鎮殿媽祖的后冠、台南大天后宮的二媽與三媽的神冠等就是這樣誕生自郭春福的日常。

1950年出生台南鹽埕的郭春福，小學畢業便跟著舅舅學習金工。每天六點半起來打掃環境、整理工具，一直工作到深夜才休息，郭春福回憶當學徒的日子，好幾個月才有一次休假，一個月領五元的薪水，他笑說，「五塊可以吃十碗外省仔麵（台語）」。郭春福17歲就創業自立門戶，起初是幫銀樓代工，製作首飾、金牌，偶爾也會有客人帶著神帽請他模仿打製。

1970年郭春福入伍當兵，結識了出生官帽製作世家的鍾士官長。來自中國河北的士官長，平日會製作紙帽來一解鄉愁，見郭春福有興趣，便熱情地傾囊相授，也為郭春福後來轉而專攻神帽工藝，埋下伏筆。

隨著台灣經濟起飛，民眾賺了錢便紛紛訂製神帽來酬神，1980年代台灣社會風行大家樂，神帽的訂製更是供不應求。於是郭春福潛心鑽研神明金身與神帽類型，彙整神帽造型的系統脈絡，逐漸將重心轉往手工神帽製作。

獨一無二的天后大神帽

鹿耳門天后宮的鎮殿媽祖神像高達388公分，神帽師傅郭春福為祂手工打造的后冠，更襯托媽祖的莊嚴。(林旻萱攝)

郭春福表示，每種神祇的官階不同，神帽型態也不同，不能隨便，就像媽祖從天妃升格為天后，神帽的型態也就不一樣了。因為神帽沒有固定花樣，所以工藝師也就各憑本事去發揮。製作神帽近一甲子的郭春福，始終堅持親自丈量神明頭圍，尤其早年的神像雕刻師傅製作金身時，會一併刻上裝飾，使得神明的頭型呈現不規則，郭春福便會依據神明的頭型、臉部尺寸等，設計合適的版型。對他而言，神帽的尺寸必須完全服貼神明的頭型才能戴的端正又漂亮。

所以郭春福和妻子，兩人總是騎著摩托車跑遍台灣——高雄、屏東，還曾騎到宜蘭，就連澎湖也自掏腰包買機票飛去丈量。神帽製作完成，他也堅持親自交貨，幫神明戴上帽子，仔細調整每個細節後，才算功德圓滿。

說郭春福是工藝師，他倒更像個藝術家，數十年來不斷精進神帽的製作，一頂帽圍四台寸（約12公分）的媽祖神帽，上頭竟做了九條龍、四隻鳳，每一隻都活靈活現，就連少有人注意的神帽後方，他也堅持打造繁複的花紋。仔細觀察郭春福的作品，細網鏤空的龍身，每一尾都是先將銀絲一根一根，編排成細密的網狀，然後焊接成一片，再放到模型上塑成筒狀，再修剪，工序之精細，已堪稱精工。

強調終身保固，是郭春福對作品的自信與「頂真」的態度。2000年時，他受鹿耳門天后宮委託，為鎮殿媽祖製作了一頂帽圍4.8台尺（約146公分）的神帽。「這頂應該是全世界最大頂的神帽！本來要申請金氏世界紀錄，可是金氏世界紀錄必須是可以被打破的，因為沒人可以再做出更大頂的，所以才不能申請。」郭春福自信地說。

鹿耳門天后宮香火鼎盛，神帽也積累了常年煙垢，去（2021）年郭春福第二次受託，為神帽清洗修復。他仔細地拆下神帽上的每一個零件、珠飾，先以火槍還原銀帽的色澤，再浸泡雙氧水刷洗髒汙，接著鍍金、噴上保護膜，最後再悉心地逐一組合。經過整理的神帽，即使已歷經20多年的歲月，看起來仍是一頂精緻的藝術品，將正殿上的媽祖襯托的更顯莊嚴。

跟著郭春福參觀媽祖廟裡的作品，看他盯著神帽端詳的神情，問他是否還有不滿意的地方，郭春福說：「每一頂神帽做完，就要看看有哪裡可以改進，下一頂才會做得更好。」他持續追求卓越，「做到倒下去那天，那頂神帽就是我最好的作品。」

從事刺繡工藝已逾60年的張麗娟，繡針在她手上就像彩筆，一針一線為神明縫製美麗的新衣。(林旻萱攝)

一針一線繡出神采

看著嬌小的刺繡師傅張麗娟，俐落地把細小的繡線穿進針上不到1釐米的小洞，笑咪咪的表情中，眼神堅定，瞄準、穿洞，一次便成功，完全看不出她已經快80歲了。張麗娟一邊跟我們聊著她學習刺繡的過往，一邊繡著眼前的神服，起針、入布，針線像是她的彩筆，行雲流水地在布疋繡上金蔥。不一會兒的功夫，原本平面的花樣，因為金蔥線的點綴，立刻變得亮眼，這是張麗娟累積超過一甲子的刺繡功夫。

張麗娟笑說，「爸爸本來要我去市公所當工友，」但她卻對美麗的刺繡服飾滿是憧憬，「手工繡的戲服、旗袍花很美，很細緻。」即使繡莊學徒一個月只有60元收入，比基層公務員300元的月薪少了許多，但張麗娟仍選擇進入繡莊當學徒，這年，她14歲。張麗娟跟著來自福州的師傅手把手的學起，學習用針的力道與準度，從平面刺繡，再到包棉花的立體刺繡、金蔥等。張麗娟當學徒時，做神明衣也做戲服，如果遇到戲班要出國表演，她笑說，那時候年輕體力好，常常連續好幾天趕工到天亮，累了就趴在櫃子上瞇一下，然後就繼續做，才能讓出國表演的戲班有新的戲服穿。

當了幾年學徒後，張麗娟22歲時老闆舉家搬遷，收起了繡莊。原本繡莊的客人喜歡張麗娟的好手藝，鼓勵她創業，主動幫她介紹客戶。隨著客戶們口耳相傳，張麗娟的生意越來越好，從在家中接案，然後租了間小店面。張麗娟製作的神明繡品仍供不應求，為了容納更多師傅，1989年時張麗娟將金馬繡莊搬到現在位於嘉義市郊的鐵皮工廠。

轉化傳統工藝

隨著時代更迭，人工越來越貴，加上中國的繡品低價競爭，台灣的繡莊也開始將全手工的繡品，調整為部分電車繡。而早期手工搓棉花塑形的立體刺繡，也開始使用保麗龍替代。張麗娟表示，同樣是立體刺繡，使用保麗龍雖然快，但是比較死板，棉花製作的立體刺繡可以微調高低起伏，做出來的繡品才能生動活潑。

張麗娟拿出一套全手工繡製的媽祖神服，有奉帽、肚兜、神衣、披肩。張麗娟表示，一般神明都只有神衣加上奉帽，但媽祖的神像，會先穿肚兜，再穿神衣和披肩。媽祖貴為天后，和玉皇大帝、玄天上帝一樣屬於帝后級的神祇，神服的圖騰都是以龍為主。而這件媽祖神衣以雙龍拜塔為設計靈感，用棉花及金蔥繡出立體的寶塔，兩側各有一隻金蔥繡製的龍和鯉魚，再加上繡上鳳凰的披巾，十分精緻且華麗。可以想像媽祖穿上這套神服，定是氣勢非凡。

前些年，嘉義市文化局舉辦了一場「工藝在嘉×創意再加」的設計展，邀請了六位藝師與六位當代設計師共同創作，試圖讓傳統工藝迸出新的火花。其中刺繡的部分就找了張麗娟與設計師馬毅合作，一起製作了「八仙遊嘉義」的作品。張麗娟帶著繡莊師傅耗費數月，不停地繡了再拆掉重來，才終於將射日塔、嘉義公園、砂鍋魚頭、雞肉飯等在地美食文化在繡服上華麗呈現。如今這件精采的作品，在嘉義市立博物館常設展出，讓民眾得以近距離欣賞台灣工藝之美。

下一次去到天后宮，除了敬拜媽祖，感受香火裊裊的莊嚴與安定，更別忘了細細欣賞廟宇裡的精湛工藝，你會發現處處是珍寶。

本文作者:陳群芳

(本文摘自《台灣光華2022.4》)