我的學生金海姆對美國整合醫學醫師做了一份問卷調查，統計他們最常使用的前十五項檢測法，包括：子宮抹片（Pap Smear/PAPNET testing）、血液癌症指標檢測、電腦化溫度顯影檢測、癌症（代謝）指數檢測、乳房X光攝影術、抗惡性標記抗體的篩檢（Anti-Malignan Antibody Screen–AMAS）、活血（一滴血）檢測、大腸攝影術、潛血試劑測試Hemoccult Test–Guaiac（2.4）、基因檢測、完整血液指數檢測、良導絡檢測、血液儲鐵蛋白濃度、生物體質評估（Biological Terrain Assessment）與C–反應蛋白（C Reactive Protein）。

好萊塢影星安潔莉娜‧裘莉的割乳效應，掀起人們對癌症基因的關注，臺灣每年新增的乳癌患者有八千多人，其中有一成到一成半是遺傳性乳癌，這八百到一千兩百多人比較容易罹癌，因為BRCA1與BRCA2基因的突變，會讓帶因者在七十歲前罹患乳癌。

不過，從數據上來看，臺灣三、四十歲年輕婦女的罹癌鮮少來自於基因變異，即使是遺傳性的乳癌病患，也可能拖到六、七十歲才病發，更不用說絕大多數乳癌患者都不是遺傳性的。

對乳癌病患而言，比較重要的其實是：避免後天環境致癌（風險）因素。

死水招蚊蠅，並不是蚊蠅的出現導致了死水的生成，那麼，為什麼不能說是體質不良才導致病原體出現，而老是只關注病原體致使體質衰弱呢？

事實上，有一派理論主張：細菌不是致病的原因，而是疾病（有病的體質）吸引菌源來消耗身體囤積的廢棄物，有如蚊蠅的卵變蛆之後，靠吃掉死水裡的菌源長大。流動的活水不會聚集蛆，帶菌源也少，人之所以會生病的真正原因其實是─—體質的惡化。

基因變異並不代表我們一定會得某種病，而是罹病的機率較大或發病時間提早，例如，我們體內有一個負責解毒的基因叫CYP1B1，CYP1B1有變異者的解毒功能差，對日常生活中的多環芳香烴、異環芳香烴等相關化學毒物無法有效排解，因此暴露在菸霧、廚房油煙、汽機車廢氣的濃度與頻率較高者，以及常吃燒烤食物、體內累積大量毒素者，得到肺癌、乳癌和前列腺癌的風險便會大大增加。

目前可以檢測出基因變異的癌症有：乳癌、卵巢癌、大腸直腸癌、前列腺癌、肺腺癌、血癌、胰臟癌、腎臟癌和視神經母細胞癌。

但其實，有罹患上述癌症的高風險者不需要活在恐懼中，只要顧好後天生活環境因素與自己的體質，罹癌的機率不會比一般人高。

(本文摘自《癌症會消失》/柿子文化)