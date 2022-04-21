談到身體的自癒力，我們一定要深深記住發燒的力量，有將近四分之三無故自癒的癌症病人在病癒前都有過發燒的現象，所以高溫療法與發燒的領域是研究自發性癒合的最重要焦點。

體溫由中腦的溫度中心所控制，血中菌毒刺激此中心，自律神經就會改變，產生極端交感神經興奮，促使身體的新陳代謝增加、體溫上揚，造成發燒作用，改變全身的防禦機制。

發燒時，中性顆粒免疫細胞從骨髓中進入血液，白血球數大大增加，活躍防衛期的來臨可由血液中看出。這些防衛細胞會製造出殺菌物質、消化酶和排毒酵素，巨噬細胞也能吞下毒物、微生物和細胞殘骸。特定抗體的產生也同時大大增加，即使只是短短幾小時的發燒，也能增高血液中抗體濃度達十倍。

此外，發燒也會刺激藏在間葉組織的廢棄物之動員與排除，並清除急性感染後殘留的毒素，損傷組織的清除與重生也會加速。鹼性化也轉變成較酸化（細胞複製時是呈較高度的鹼性，結束後則回復成微鹼性），身體的內在環境進行了許多根本的改變，讓自然抵抗和回復力達到高峰。

臨床上，德國生物醫師都知道，小時候一病再病的脆弱寶貝孩子，長大後比較不易得慢性病，相信生物療法的醫生更總是試圖促進與幫助發燒；若皮膚不出疹或疾病往內跑，或微微發熱但不真正發燒，就會用熱芥末粉包來治病。

不過，現代西醫不將發燒視為療癒反應，反而將其當成有害身體的病症，所以絕大多數的西醫和被洗腦的家長只要小孩一有感染，便會立即下藥壓制——大部分的抗感染和消炎藥都含抗生素或可體松之類的成分，會壓制發燒作用。

假如生物不能、或不被允許發展出自律神經性的發燒作用來完全清除感染的毒素，當這些毒素積存在間葉組織的細胞，產生毒性作用，便會降低剩餘的藏毒能力和具免疫力組織的反擊能力，最後，間葉組織阻塞產生，抵抗力也一併減弱，進而讓身體有了發展癌症這種慢性病的預先條件。

許多癌症病人病發前一直很健康，沒什麼「病歷」，但這很值得去觀察、探究，事實上，從未得過任何較嚴重的發燒性疾病，會讓他們沒有辦法清除與生俱來或後天殘留的毒素。

有些高燒不僅是自然對抗感染的防禦機制，更能快刀斬亂麻的清除物質與心識上的垃圾，讓病人有一絲舒適快活的感覺。我要強調一下，病由心生，而心識是情緒與思維的總稱，癌症病人在情緒與行為上往往存在個別的問題。我個人發現，讓身體自然發燒與退燒以後，心識會更明亮清晰。

雖然高溫療法在治療癌症上有所功效，但是由外加諸肉體的人工發燒並不足以完全克服癌症所帶來的摧殘，也碰觸不到病人更深層的致癌情緒、思想與靈性問題，因為人工發燒不及自發性的發燒那樣完全與深入，所以比起人工發燒，自然發燒才是更完整的心身療法。

從高溫療法在不同文化的傳統使用方式可看出，發燒被當成一種靈性排毒的方式，能掃除掉肉眼看到的假象。分析與研究自發性癒合的癌症病人後，我們得知癌症絕對是有救活、治好的希望。

要抗癌成功，不外是模仿這些贏家，洞察他們的個性與態度，了解他們如何克服自己的困難，發生了什麼樣的身心變化？或許更多更深入的研究，能讓我們更容易發揮這股自癒力。

(本文摘自《癌症會消失》/柿子文化)