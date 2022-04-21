究竟住大樓好還是透天好？有位網友分享3項不住大樓的理由，包括梯間及搭電梯時空間狹小到令人窒息、保全素質良莠不齊及常被樓上吵等缺點，最難以忍受的則是等待電梯的時間太長，文章引起網友們熱烈討論，但有內行網友點出癥結點表示，「最重要還是錢的問題，沒錢只能在選項中做出取捨。」

該名網友在PTT論壇上發文表示，剛從屋齡7年的大樓搬到屏東鄉下透天，直說住大樓並不自在生活很窒息，原Po更列出3項大樓的缺點與網友們分享。

首先，原Po認為，等電梯非常浪費時間，電梯裡面空間也狹小到讓人快窒息，更不用說遇到滿身香水味或夏天體臭的鄰居跟你搭同一台電梯，而且梯間永遠都非常悶熱，種種狀況都讓他覺得是浪費生命。

第二點是，大樓保全素質良莠不齊讓他難以接受，原Po表示，「好得很好，但多數都是噗嚨共，遇到一個大夜最扯，晚上九點大廳燈全關玩switch，問他為什麼要關燈，跟我說太亮眼睛不舒服，wtf? 每個月繳管理費請這些人…唉。」

最後一點則是，原Po認為住大樓容易被樓上吵，「不是說非常吵那種，但偶爾樓上搬個東西地板動一下，樓下就有感覺，雖然知道樓上並不是故意的，只是覺得很煩。」

原Po認為，最受不了的缺點還是等電梯等很久，非常浪費時間，文章引起網友們熱烈討論，許多人認為，透天與大樓各有優缺點，但年紀大之後一定需要電梯，這時候住透天就會很麻煩，「透天一定要有電梯，不然基本上廢了」、「透天要買獨棟的，不然鄰居一樣會吵」、「有錢買優質房子，透天大樓都很好」、「如果有得選，你以為台北人想住大樓嗎？」

有網友提到，主要還是買房預算的問題，如果預算不夠就會需要取捨，「最終就是錢的問題，一樣的錢想住透天就必需離市區很遠」、「不要只看到個別壞處，壞處其實就是沒錢」、「大樓跟透天比的缺點，你有錢也不是缺點」、「錢不夠買什麼都有問題，只能選比較好或比較喜歡的。」