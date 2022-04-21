54歲女星田麗擁有山東、鄒族血統，五官深邃、身材高挑，近年減少演藝拍攝量，搬到台東過田園生活，但她近日為了工作前往上海，除了紀錄隔離的生活，不忘曬打扮過後的美照，保養得宜的外型絲毫看不出真實年齡。

田麗3月下旬飛到上海，剛好碰到當地的封城政策，她拍下機場空蕩蕩的畫面，幾乎看不到其他遊客，而她拿到行李後便住進隔離酒店，這麼長的一段時間，田麗透過練習寫書法、錄影片、吃魷魚乾等消磨，並上傳到臉書與粉絲分享：「酒店隔離比居家隔離幸福多了，吃喝完全没問題，不過，趕快結束會更好的呀～」

田麗連續好幾天曬日常的動態，17日忽然上傳一組辣照，笑說：「隔離太久人會變呆，我是誰？我在哪裡？……趕緊給自化個妝，扮一扮，出關後才能進入工作狀態，哈～」畫面中，田麗頂著俏麗的微捲短髮，臉上化著精緻妝容，將原本就很深邃的五官襯托得更加美艷；此外她還穿著深V服飾，不僅露出大面積的胸口雪肌，就連事業線都若隱若現，如此賞心悅目的畫面，讓網友看了狂讚：「水啦」、「好美」、「妳就是天使」。

不過，前陣子才因風寒而住院吊點滴的田麗，身形似乎瘦了不少，她19日穿著浴袍拍了全身照，有感而發地說：「並没有要減肥，但隔呀隔，一直是人呆狀態，這兩天才仔細看了看，怎麽就…瘦了…」她自嘲「難民果然没有胖的」，之後決定要大吃一頓犒賞自己。