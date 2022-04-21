文化大學教授郭正亮。（資料照片）

對於外傳我國太平島擬要延長跑道，從原本的1150公尺，延長到1500公尺一事，前民進黨立委郭正亮質疑，我們的F16飛不到太平島，「你認為誰會用到？」

郭正亮20日在《寰宇全視界》網路節目中指出，我們並沒有空中加油機，因此F16飛不到太平島，只有運輸機飛得到。台灣距離太平島1600公里，太平島距離永暑島（礁）190公里，距離越南470公里，「你認為誰會用到？」

郭正亮分析，（延長後）太平島跑道長度1500公尺，大概就是F18起落的長度，F18是美國航空母艦的艦載機。確實有可能在演習的過程中，有一些意外或必要狀況，要臨時降落！因為太平島就在中間。至於何謂意外狀況？可能是飛機失控或故障等人道理由。

郭正亮也強調，美國有一些軍事專家寫過，但假想是東沙島。東沙島比太平島還要敏感，就在往南海的航線上，離高雄440公里。如果東沙島發生軍事衝突，美日必然非常警戒，並且可用此理由做國際制裁。