京祐建設以豪墅品質在14期重劃區，打造年輕的「雅正」小豪宅。（盧金足攝）

居住空間以植栽綠化，京祐建設獻上祝福，象徵每一家戶美好未來欣欣向榮。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市廣達400公頃的14期重劃區，也是中台灣最大重劃區，吸引很多品牌建商插旗，京祐建設2016年開始入主單元2豪墅聚落，今年第2季最受關注的是位於洲際段「雅正young」大樓住宅將登場，是京祐建設推出的首件大樓住宅案，因應高端資產族為家庭新世代成員置產的需求及家庭少子化趨勢，打造年輕風格規畫的小豪宅。

京祐建設董事長謝道明表示，進軍14期是看中其未來發展

、生活機能、低密度高綠化宜居性，去年底推出敦和段豪墅系列熱烈銷售，今年第2季推出位於洲際段的「雅正young」年輕小豪宅。

雅正系列的豪墅，綠意盎然，美學與工法兼備的單元2「雅正2期」初春時節完美落成，住戶歡喜搬新家，以當初購屋的行情，隨著地價高升與建材、人工雙漲，價值早超越價格。

京祐建設董事長謝道明表示，單元2「雅正2期」如其名的優雅純正，所有系出雅正的豪墅，以購屋人的心中藍圖量身打造，「雅正2期」位於單元2公益路旁正臨綠園道，莊園式生活風格，令人驚艷。

近來營建市場出現缺工缺料，很多建商苦惱成本增加，房價也追漲，豪墅在房市仍一枝獨秀，有天有地的特色，加上獨立門戶隱密性高，住戶居住夾道的植栽綠化，京祐建設獻上祝福，象徵每一家戶美好未來欣欣向榮。

京祐建設總經理許詠傑說，京祐建設以高品質的豪墅聞名業界，不拚速度、不急推案，堅持「與時俱進、恆久思維的精緻工藝」，好的建築必須要嚴肅對待，以虔敬如朝聖般用心，打造出建築的重量。

進駐14期重劃區興闢年輕的「雅正」小豪宅，是豪墅建商京祐建設首度推出大樓住宅的作品，有別以往作品皆以4000萬以上豪墅為主力，特別選擇大台中最受矚目新興區核心，擁有公園綠地、完整學區與生活機能條件的最佳區塊推案。

謝道明強調，從產品規畫、生活環境、區域價值，引起老客戶稱許、新朋友話題討論，新建案將成當地區域亮點。

因應少子化，與家庭居住環境、空間的改變，3代宅、2代宅以家長和子女同堂的坪數，調整為「一碗湯不會冷掉的距離」，可以父母與子女各買1戶，同在大樓社區互相照顧，又不會干擾個人生活。

「雅正young」年輕小豪宅受矚目，京祐建設表示，了解高端資產客戶，為家庭新世代成員置產的需求與少子化，規畫精緻小坪數產品，結合豪宅團隊、高質建材與生活設備，在14期一級熱區獲青睞。